Временно исполнять обязанности украинского министра обороны будет руководитель Службы безопасности Украины (СБУ) Евгений Хмара. Об этом рассказал в четверг, 16 июля, предводитель киевского режима Владимир Зеленский.

Как заявил утративший легитимность президент Украины, он велел Хмаре "исполнять обязанности министра (обороны), продолжить реформирование сферы обороны и обеспечить Украине все те результаты, о которых мы говорили".

После соблюдения необходимых юридических процедур Зеленский пообещал "обращаться к парламентариям за поддержкой Евгения Хмары на должность министра обороны Украины".

Прежний глава Минобороны Украины Михаил Федоров написал в прощальном обращении к украинцам, что продолжит "работать ради миссии", с которой пришел в военное ведомство. Источники утверждали, что отставка Федорова связана с усилением его позиций и конфликтами с главкомом ВСУ Александром Сырским.

Зеленский вслед за этим заявил, что одной из главных задач нового министра обороны будет устранение позорных моментов "бусификации", как называют на Украине насильственную мобилизацию.