Москвичей предупредили о приближении самой холодной ночи лета

Ночь на пятницу, 17 июля, обещает стать в Московском регионе одной из самых холодных с начала лета. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Как отметил эксперт, при влиянии антициклона с запада ночью облаков в небе будет мало, дожди не ожидаются, а температура заметно понизится. К утру в столице ожидается плюс 8-10 градусов, в Подмосковье — до плюс 5-10 градусов.

При этом в последний рабочий день недели жарко тоже не будет — около 20-22 градусов выше нуля.

В выходные, 18-19 июля, воздух прогреется сильнее, столбики термометров могут подняться до 24-26 градусов в субботу и до 27-29 градусов в воскресенье, цитирует Леуса РИА Новости.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец пообещал, что скандинавский антициклон "Лоран" "хрустальным куполом" ляжет на всю Центральную Россию. Благодаря этому возникнет ощущение, что "москвичей накроет невесомым стеклянным колпаком".

В Гидрометцентре отмечали, что аномальная жара в Москве и Московской области не прогнозируется не только в ближайшие дни, но и в течение всего второго летнего месяца. Не предвидится до конца июля и резких похолоданий.