Иран потребовал от стран Ближнего Востока запретить США атаковать его

Иранский МИД призвал все страны Ближнего Востока, в которых размещены американские военные базы, запретить Вашингтону наносить удары по исламской республике со своих территорий.

Во внешнеполитическом ведомстве указали на то, что США в очередной раз предали дипломатию, атаковав Иран и интенсифицировав удары, несмотря на меморандум о прекращении боевых действий.

Американские военные 8 июля возобновили атаки под предлогом защиты свободы судоходства в Ормузском проливе. В четверг иранские СМИ сообщили об обстрелах ряда районов на юге страны, в том числе острова Кешм и города Бендер-Аббас. Исламская республика отвечает ударами по базам США в ряде стран Персидского залива.