Кабмин спишет девяти российским регионам почти 8,4 млрд долгов

Поддержка развития промышленности и обеспечение устойчивости работы ЖКХ в регионах стали ключевыми темами заседания правительства. Как сообщил Михаил Мишустин, более миллиарда рублей будет направлено в Еврейскую автономную область, где сложилась непростая ситуация в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Средства пойдут на пополнение запасов мазута и угля для котельных и подготовку инженерной и сетевой инфраструктуры к осенне-зимнему периоду. Тамбовская область получит дополнительное финансирование на увеличение капитала фонда развития промышленности. За последние два года на эти цели уже было выделено более 250 миллионов рублей. Ресурсы идут на обновление парка станков, расширение производства электродвигателей, трансформаторов и генераторов.

Еще одна важная тема - сокращение задолженности регионов по бюджетным кредитам. По поручению главы государства для субъектов, которые улучшают условия для граждан и бизнеса долговую нагрузку, снижают на две трети.

"В этот раз сократим долг ещё на 8,37 млрд рублей в общей сложности. Это коснётся республик Алтай, Башкортостан и Чеченской Республики, а также Ивановской, Ленинградской, Орловской, Саратовской, Тамбовской и Тверской областей. Они вкладывали собственные средства в развитие инженерной базы, опорных населённых пунктов, совершенствовали коммунальное хозяйство, участвовали в выполнении национальных проектов. Вместе с этим объёмом задолженность субъектов Российской Федерации в текущем году снизится на 286 млрд рублей, а количество регионов, которые смогли воспользоваться такой возможностью, увеличится до 71", - заявил Михаил Мишустин.