МИД России попенял Южной Корее на усиление дрейфа в сторону НАТО

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко принял в четверг, 16 июля, посла Республики Корея в Москве Ли Сок Пэ.

Как сообщается на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства, Руденко высказал серьезную озабоченность усилившимся дрейфом Сеула в сторону НАТО. Об этом говорят практические шаги Республики Корея по углублению военного и военно-технического сотрудничества с Североатлантическим альянсом.

Последствия такого дрейфа несут угрозу безопасности России. Российский дипломат подчеркнул недопустимость превращения Республики Корея в соучастницу перевооружения НАТО, открыто провозгласившей подготовку к войне с нашей страной.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал опасность попыток создания инфраструктуры НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он также предупреждал, что любая милитаризация и любые идеи о создании военных блоков всегда несут в себе риски конфронтации, которая может перейти в горячую фазу.

В Североатлантическом альянсе тем временем пытаются убедить всех в оборонительной природе объединения. Генсек НАТО Марк Рютте при этом не удержался от угрожающих выпадов против России, потребовав "не играть" с военным блоком.