В Госдуме высказались о возвращении к раздельному обучению в школах

В России вряд ли возникнет необходимость во введении раздельного обучения школьников. Такое мнение высказал в четверг, 16 июля, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

Как сообщает АГН "Москва", парламентарий высказался о предложении главы патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства РПЦ иерея Федора Лукьянова подумать над раздельным школьным обучением для мальчиков и девочек, начиная с пятого класса. Автор идеи допустил, что это будет способствовать скорейшему созданию молодых семей: соскучившись друг по другу в период раздельного обучения, после окончания школы парни и девушки будут стремиться поскорее найти пару и пожениться.

Смолин высказал мнение, согласно которому "совместное обучение парней и девчат воспитывает парней более благородными, в каком-то рыцарском духе", а "раздельное обучение в этом смысле уступает".

При этом депутат напомнил, что в годы Великой Отечественной войны вводилось раздельное обучение, поскольку тогда "стремились воспитать парней более мужественными". Однако "сейчас все-таки у нас нет Великой войны" и "если она не наступит, на что мы все надеемся, то необходимости в введении раздельного обучения не будет", подытожил Смолин.

Обратиться к историческому опыту в организации школьной жизни ранее предлагал депутат Государственной думы Виталий Милонов. Политик призывал разработать форму для российских школьников "в духе и стиле лучших образцов школьной формы Императорской России и Советского Союза".

Между тем учащихся российских школ продолжают воспитывать в духе патриотизма. Министерство просвещения России разработало список патриотических песен, которые предлагается изучать школьникам на уроках музыки. Это, в частности, всем известные советские песни "День Победы", "Хотят ли русские войны", а современную музыку представляют песни Олега Газманова "Офицеры", Игоря Матвиенко "Конь", Дениса Майданова "Россия" и SHAMAN "Моя Россия".