Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в период с 8:00 до 20:00 четверга, 16 июля, уничтожили и перехватили 117 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как уточняет Минобороны России в своем MAX-канале, дроны были сбиты и перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Ярославской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Не обошлось без жертв и пострадавших. Глава Курской области Александр Хинштейн рассказал в своем MAX-канале, что в Хомутовке от ранений скончалась женщина, а в поселке Учительский ранен мужчина.

На этом фоне постпред России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский указал на цинизм и лицемерие европейских элит — они преподносят хладнокровные убийства мирных жителей в России как "необходимую самооборону" киевского режима.

Комментарий дипломата последовал за обещанием главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен предоставить Украине на своей территории "безопасные заводы для производства беспилотников", которые украинская армия сможет применять для ударов по российской территории.