Западникам надо усвоить, что им больше нечего делать на Украине. С такой рекомендацией выступила в четверг, 16 июля, официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Комментарий последовал за инцидентом с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Находясь в Киеве, еврочиновница вынуждена была прятаться вместе с представителями прессы в подземном убежище, когда зазвучал сигнал тревоги.

Захарова предложила Западу уяснить, что "киевские каникулы закончились, и нечего туда больше таскаться", сообщает kp.ru.

Ранее в Кремле указывали, что вовлеченность некоторых европейских стран в украинский конфликт растет. Однако все подробности участия Запада в войне против России известны.

Глава МИД России Сергей Лавров иронично высказался о разладе, который наметился между странами так называемого коллективного Запада, а также в рамках их объединений — НАТО и Евросоюз. На этом фоне Запад забывает про многостороннюю дипломатию и многостороннее строительство нового мира.