Разговоры Запада о прекращении закупок российских энергоносителей лицемерны — Европе не обойтись без нефти и газа из России. Такое заявление сделал в четверг, 16 июля, итальянский вице-премьер Маттео Сальвини.

Политик, уже не раз критиковавший антироссийские рестрикции, вновь скептически отозвался о попытках Евросоюза согласовать очередной пакет ограничительных мер и напомнил о безрезультатности уже введенных 20 пакетов: "Россия не только не упала на колени — она возрождается".

При этом санкции "ударили бумерангом по европейским экономикам, это видно невооруженным глазом — жизнь в странах континента дорожает по всем статьям", цитирует Сальвини РИА Новости.

Ранее спецпредставитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев предложил Европе определиться с датой, когда ее лидеры начнут молить Москву о помощи с обеспечением газом и нефтью.

При этом премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр предположил, что вся Европа снова начнет закупать у России газ, как только будет положен конец конфликту на Украине. Политик признал, что "этого требуют конкурентоспособность и география".