В Латинской Америке начали отзывать гражданство у ряда россиян

Чили стала первой латиноамериканской страной, которая отзывает гражданство у детей россиян, рожденных на чилийской территории.

Этот шаг предпринят в рамках борьбы с "родильным туризмом" — так называют приток беременных женщин в страну с намерением родить ребенка на ее территории, чтобы обеспечить ему более выгодное, с точки зрения матери, гражданство.

Чилийская миграционная служба уже аннулировала 62 паспорта детей россиян, выданных по праву рождения. На очереди на рассмотрение находятся еще 24 аналогичных дела.

Как сообщает "Лента.ру", примеру властей Чили в борьбе с "родильным туризмом" могут последовать и другие государства Латинской Америки.

Ранее о намерении бороться с "родильным туризмом" объявил американский лидер Дональд Трамп. Политик называл "откровенно смешным" положение 14-й поправки к конституции США, которая гарантирует предоставление гражданства лицам, рожденным на территории Соединенных Штатов.

Однако попытки главы государства изменить законодательство не увенчались успехом: Верховный суд США блокировал соответствующую инициативу Трампа. Президент в ответ пообещал добиться своего, подчеркнув, что "американское гражданство не продается", а решение судей ошибочно.