Лидеры государств Юго-Восточной Европы массово проигнорировали попытки киевского режима устроить русофобские игрища под видом саммита. На это указала в четверг, 16 июля, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Как заявила Захарова, которую цитирует официальный сайт МИД России, из девяти приглашенных на саммит в Киеве стран лишь половина была представлена первыми лицами. В качестве "звездного" гостя выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, взявшая на себя роль пристального надзирателя за всем происходящим.

Представитель МИД России напомнила, что для официального Брюсселя подобные "саммиты" — лишь рычаг принуждения балканских и других государств к демонстрации лояльности милитаристским устремлениями евроатлантических кругов.

Однако "палочная" дисциплина начинает давать сбой: в Европе все больше стран публично признают невозможность сохранять приверженность курсу на бесконечную помощь Украине. Очевидна и несостоятельность множащихся региональных форматов по продвижению трещащего по швам проекта "анти-Россия", подытожила Захарова.

Ранее представитель российского внешнеполитического ведомства саркастично высказалась о попытках главаря киевского режима привлечь к себе внимание на саммите НАТО в Анкаре. Захарова подчеркивала, что западные страны дружно проигнорировали намеки Владимира Зеленского на желание заполучить ядерное оружие, а итоговая декларация саммита стала для Киева главным разочарованием.

Между тем журналисты подметили интересную деталь в парижском съезде представителей "коалиции желающих". СМИ утверждают, что президент Франции Эммануэль Макрон организовал это мероприятие отнюдь не ради поддержки киевского режима, а в попытках привлечь внимание российского лидера Владимира Путина. Однако "символических жестов и роскошных декораций" вряд ли достаточно, чтобы произвести впечатление на президента России.