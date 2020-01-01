КНР в 2020 году получила доступ к данным 220 миллионов избирателей США, включая их адреса, номера телефонов, политические взгляды и иную "чувствительную информацию". На это в пятницу, 17 июля, указал глава Белого дома Дональд Трамп.



"В течение некоторого времени, начиная с избирательного цикла 2020 года, КНР осуществила то, что, вероятно, стало крупнейшей в истории компрометацией данных. Это позволило Китаю незаконно получить 220 миллионов записей об американских избирателях", — сказал он, выступая в Белом доме с обращением к согражданам.



Трамп отметил, что на это указывают рассекреченные разведданные, которые раскрывают "шокирующие уязвимости" американской избирательной системы. При всем этом члены глубинного государства в Соединенных Штатах скрывали от руководства страны и её народа информацию о масштабах вмешательства Китая в выборы США, посетовал лидер Штатов.



Более того, под подозрения президента США попали Россия, Иран, а также КНДР. В опубликованном Трампом документе о вмешательстве в президентскую гонку указывается, что они могли взломать американскую избирательную инфраструктуру. При этом в нем отмечается, что у Вашингтона нет информации о наличии у перечисленных стран конкретных планов по манипулированию результатами выборов.