Отцам новорожденных хотят выдавать пять дней оплачиваемого отпуска

Отцам новорожденных детей нужно выдавать пять дней оплачиваемого отпуска, чтобы они могли подготовить всё необходимое в доме к приезду жены и ребенка из роддома. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

"Жена легла в роддом, прошли роды, она еще два-три дня с младенцем находится в роддоме. Но нужно подготовиться: сделать покупки, приготовить кроватку маленькому. Было бы правильно, если бы отцу давали оплачиваемый отпуск в пять дней", — отметил депутат Госдумы.

Сейчас, согласно ТК РФ, работнику можно взять пять дней отпуска в случае появления на свет ребенка, регистрации брака или смерти близкого. Но он не оплачивается.