На Сахалине решили судьбу двух медвежат-попрошаек

На Сахалине в дикую природу вернули двух медвежат, которые выпрашивали еду на трассе. Они целый месяц выходили на дорогу и стали настоящими знаменитостями. Чтобы сделать селфи, к косолапым началось настоящее паломничество. А они начали привыкать к человеку. Если бы не вмешательство специалистов, судьба медвежат была бы незавидной.

Чтобы вернуть двух медвежат в дикую природу, на Сахалине организовали целую спасательную операцию. Сутки ушли у специалистов на отлов и транспортировку юных попрошаек, которые буквально поселились на обочине дороги в конце июня. Их поместили в клетки-переноски под наблюдением ветеринаров, отвезли как можно дальше от людей, дорог и населённых пунктов, и выпустили в тайгу.

"В настоящее время животные перевезены и выпущены в естественную среду, по месту, малопосещаемому людьми. Тем самым мы обеспечили безопасность не только животных, но и людей", - сообщил Алан Хамаев, заместитель руководителя лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.

Выйдя из клеток, двухгодовалые мишки быстро осмотрелись и без долгих прощаний побежали в лес. Хотя местные жители уже успели привыкнуть к ним.

Больше двух недель косолапые устраивали показательные выступления на обочине дороги: дрались друг с другом, заглядывали в окна автомобилей и жалостливо смотрели на людей, выпрашивая еду. Водители, думая, что малыши голодают, подкармливали их всем, что было под рукой. В ход шли печенье, хлеб, колбаса.

Пикник мишки устраивали здесь же - посреди проезжей части и чудом не попали под колёса. Они перестали бояться людей, а люди - их. Ехали со всего района. Выходили из машин навстречу хоть маленьким, но хищникам. Сотрудники лесного хозяйства забили тревогу. Бурые пушистики милые только с виду. В этом возрасте медведи могут весить до 80 килограммов и одним ударом лапы нанести человеку серьезные травмы. Тревожные звонки были - во время кормления Потапыч укусил местного жителя за палец. Да и зверятам такая дружба пользы не приносит.

"Подкармливать животных категорически запрещено, так как это негативно влияет на зверя, то бишь зверь теряет способность добывать еду и тем самым теряет способность критически оценивать ситуацию при общении с людьми. Это приводит не только к ДТП, но и к изъятию из естественной среды самого животного", - пояснил Алан Хамаев.

Специалисты успокаивают - помощь медвежатам изначально была не нужна. Сейчас у косолапых сезон гона. Это значит, что мать специально оставляет отпрысков одних и провожает во взрослую жизнь. А они уже способны самостоятельно добывать пропитание. Лесной растительности хватит, чтобы накопить жирок на зиму.