ВС России нанесли новые удары по украинским портам

ВС России продолжили наносить удары по портам Украины в ночь на 17 июля. Поражены объекты, которые использует украинская армия для доставки грузов, сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, российские войска применили высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотные летательные аппараты. Поражены цели в портах "Одесса" и "Черноморск" Одесской области. Эти объекты использует украинская армия для разгрузки и хранения грузов военного назначения и топлива. Целями стали также цеха по производству беспилотных летательных аппаратов, а в порту Черноморска поражен пожарный катер.

Украинские источники, в свою очередь, сообщают о нескольких волнах ударов по Одессе. По их данным, в порту сильный пожар, поднимается густой дым. Также поступают сообщения об ударах по Сумам, Николаеву и по объектам в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях.