Умерла вдова ведущего Юрия Николаева: она прожила без него всего восемь месяцев

Стало известно о смерти вдовы популярного ведущего Юрия Николаева Элеоноры. Последний приют она обрела рядом с ним.

Супруга Юрия Николаева умерла через восемь месяцев после смерти единственного мужа. Знаменитый ведущий скончался на 77-м году жизни в ноябре 2025 года. Его жена Элеонора умерла на 75-м году жизни 12 июля 2026 года, сообщает "КП".

"Всю свою жизнь Элеонора спасала своего Юру — 20 лет назад она настояла, чтобы муж прошел полное обследование и у него диагностировали онкологию, вылечили. Потом всегда ухаживала, была рядом, во всех его проектах — она поддерживала... Он у нее был один, и Юра был верен... А когда он ушел, наверное просто человек не смог жить без своей второй половины..." - сообщила знакомая семьи.

Они были женаты с 1975 года. Последний приют Элеонора Николаева обрела на Троекуровском кладбище, рядом с любимым мужем. Сообщается, что похоронами занимались родственники, потому что своих детей у пары не было.

Напомним, Юрий Николаев пришел на телевидение в 1973 году. Долгие годы он был ведущим одной из самых популярных музыкальных программ на ТВ — "Утренняя почта". Кроме того, он вел "Голубой огонек", "Спокойной ночи, малыши!", "Утренняя звезда", "Достояние республики", "В наше время", "Честное слово". Николаев удостоен звания народного артиста России.

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