В семье спортсменки Светланы Хоркиной горе

Светлана Хоркина переживает горе в семье. Она потеряла самого близкого человека.

О том, что у нее умер отец, прославленная гимнастка объявила на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм". Она опубликовала фотографию отца и написала: "17 июля тебя не стало, папочка, скучаем, любим. Навсегда с нами. Мое сердце навсегда с тобой".

В комментариях многочисленные подписчики выразили свои соболезнования и слова поддержки.

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Отметим, что о своей личной жизни Светлана Хоркина предпочитает не распространяться. Однако в Сети ходят упорные слухи, что своего сына Святослава гимнастка родила от бизнесмена Кирилла Шубского. Мужчина уверял спортсменку, что холост, хотя его женой была знаменитая актриса Вера Глаголева. Бизнесмен бросил все силы, чтобы завоевать гимнастку: дарил дорогие вещи, летал с ней на ее соревнования по всему миру. Светлана и заподозрить не могла, что ее подло обманывают.

Шубский, не желавший разрушать брак с Глаголевой, уговорил любовницу рожать в США под чужим именем. Вскоре после появления на свет ребенка предприниматель прекратил общение со спортсменкой. Признал сына Шубский только после скандала, когда информация о мальчике просочилась в СМИ.

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