МИД зафиксировал попытки Киева открыть второй фронт против России в Африке

Инструкторы ВСУ присутствуют в целом ряде африканских стран. Украинские военные откровенно пытаются создать там второй фронт против России. В частности, в Мали в рядах боевиков-исламистов есть украинские инструкторы, в том числе по применению беспилотных летательных аппаратов, заявил заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко.

Замглавы МИД добавил, что речь также идет о Ливии. Там украинские инструкторы применили безэкипажные катера против российского танкера "Арктик Метагаз". Судно было повреждено 3 марта, оно до сих пор дрейфует в Средиземном море, напомнил дипломат.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что Запад при помощи боевиков с Украины пытается подорвать отношения России со странами Сахаро-Сахельского региона. Борисенко подтвердил, что в последнее время наблюдается активизация украинцев в Африке. Наемники были замечены и в Судане, где в ноябре прошлого года в рядах мятежных военных захватили город Эль-Фашер, уничтожив множество мирных жителей, приводит слова дипломата ТАСС.