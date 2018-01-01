Сын Арнтгольц и Богатырева растет копией матери: актер показал подросшего мальчика

После болезненного развода с актрисой Татьяной Арнтгольц актер Марк Богатырев не забросил свои отцовские обязанности. С сыном Данилой звезда сериала "Кухня" видится регулярно.

Так, на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" популярный актер опубликовал видео, на котором запечатлен с единственным наследником. Отметим, что Даниле уже пять лет. В Сети особо наблюдательные пользователи отметили, что мальчик растет копией матери, актрисы Татьяны Арнтгольц.

А вот Маркл Богатырев, по мнению комментаторов, как будто бы "сдал". Поклонники высказали предположение, что развод с Татьяной Арнтгольц дается ему тяжело.

Напомним, Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц прожили в браке пять лет. Актриса родила от мужа сына. Но 11 декабря 2025 года брак распался. Поначалу Марк и Татьяна скрывали развод. Богатырев даже публично опроверг, что их отношения с Арнтгольц закончились. Но в Лефортовском районном суде Москвы подтвердили факт подачи заявления.

Бывшие супруги не устраивали публичных разборок, не было судов за имущество. Казалось, что Богатырев и Арнтгольц смогли сохранить добрые отношения. Однако недавно Марк шокировал публику. Он едва не сорвал спектакль "Тихий Дон", отказавшись выходить на одну сцену с бывшей женой. Актер просто не появился на постановке, чем поставил коллег и организаторов в крайне сложное положение. Богатырев устроил демарш, не предупредив заранее о том, что он не появится на работе. Ситуацию спас Дмитрий Миллер. Он сыграл Григория, что позволило спектаклю состояться.

Напомним, артисты познакомились в 2018 году. В 2020 году Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц официально оформили отношения.

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