Площадь пожара в подмосковных Бронницах достигла 5 тысяч "квадратов"

Площадь пожара в промышленной зоне в подмосковных Бронницах достигла 5 тысяч квадратных метров. О происшествии сообщила пресс-служба МЧС России.

По данным пресс-службы, утром поступило сообщение о возгорании по адресу: Бронницы, Производственный проезд. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что огонь распространяется на открытой территории в промышленной зоне. Площадь пожара достигла 5 тысяч квадратных метров.

Огонь повредил несколько автомобилей. К тушению привлечены около 60 человек, на месте происшествия работает 20 единиц техники.