Армия США продолжает наносить удары по Ирану

Ситуация на Ближнем Востоке. Армия США продолжила серию ударов по Ирану. Минувшей ночью под огнем оказались объекты логистической инфраструктуры Исламской республики.

Бомбардировкам подверглись мосты на юге страны - разрушены 5 сооружений в провинции Хормозган. По данным местных СМИ, жертвами авианалетов стали по меньшей мере 8 мирных жителей. Поражен также железнодорожный вокзал в портовом городе Бендер Аббас. Кроме того, атакован аэропорт Ираншахра, взрывы гремели и в провинциях Ахваз и Бушер.

В свою очередь КСИР отвечает ракетными ударами по американским военным базам в регионе. В соцсетях распространяются кадры, как утверждается, результатов атак на объекты Пентагона в Кувейте. Также иранским ударам подверглись места дислокации военных США в Иордании, Бахрейне, Катаре.