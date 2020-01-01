Трамп обвинил Китай во вмешательстве в выборы 2020 года

Противостояние США с Ираном стало одной из тем обращения Дональда Трампа к нации. В ходе выступления хозяин Белого дома заявил, что Соединенные Штаты одерживают якобы очень крупную победу в конфликте, который длится с февраля и вскоре "получат от этого выгоду".

Но главное внимание в своей речи американский лидер уделил вопросу вмешательства в президентские выборы 2020 года, которые он проиграл. Среди стран, которые являются потенциальной угрозой для избирательной системы США, Трамп упомянул Россию.

Но основную ответственность за свое поражение глава Белого дома возложил на Китай. Якобы Пекин получил несанкционированный доступ к персональной информации 220 миллионов избирателей, пытался изготовить фальшивые бюллетени в пользу Байдена, а также повлиять на представителей бизнеса и СМИ.

Причем, по мнению Трампа, о данных фактах знало ЦРУ, которое не поделилось информацией с ним. Президент США распорядился немедленно рассекретить все разведданные на этот счет.