Собянин утвердил проект планировки территории транспортного узла "Новорижская"

Правительство Москвы утвердило проект планировки территории транспортного узла "Новорижская". Как сообщил сегодня Сергей Собянин в социальных сетях, в его состав войдут строящаяся станция Рублёво-Архангельской линии метро, остановки наземного транспорта и перехватывающие паркинги.

Для удобного подъезда к ним построят направленные эстакады и дополнительные полосы. Также в планах - благоустройство прилегающей территории. Кроме того, возведут современные жилые комплексы с детским садом и офисными зданиями. В результате в городе появится новый квартал, где будет создано ещё 2 тысячи рабочих мест.