ЦИК зарегистрировал федеральный список кандидатов КПРФ на выборах

Центризбирком на сегодняшнем заседании зарегистрировал федеральный список кандидатов КПРФ на выборах депутатов Госдумы девятого созыва.

Таким образом, КПРФ первой завершила процедуру регистрации для участия в думской кампании. В списках - 329 человек. Лидер партии Геннадий Зюганов подчеркнул: самое важное - обеспечить полноценный диалог обсуждения проблем, в ходе которого каждый избиратель будет иметь возможность сделать осмысленный продуманный выбор.

"Мы гарантируем проведение выборов, которые будут максимально сплачивать общество. Мы все сделаем с пониманием того, что надо обеспечить поддержку тем, кто сегодня на фронте, своей жизнью рискуя, обеспечивает нам будущий и реальный суверенитет. Мы уже отправили на передовую и тем, кто там сражается, 156 конвоев, к понедельнику идёт 157", - отметил Геннадий Зюганов.