Сегодня в Москве состоялось открытие нового трудового сезона студенческих медицинских отрядов. Торжественное мероприятие прошло в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Очно и в формате телемоста в нём приняли участие более тысячи человек, в том числе из Челябинска, Новосибирска и других городов. Представители студотрядов смогут познакомиться с работой медицинских учреждений. Перенять опыт старших коллег и наставников, применить свои знания и сделать первые профессиональные шаги в отрасли.

"Студенческие отряды существуют уже более 20 лет медицинские. И десятки тысяч студентов уже принимают участие. Для будущих медицинских работников - это колоссальный опыт для того, чтобы понять все ступени в оказании медицинской помощи. Почувствовать ответственность за работу в команде за спасение жизни пациента", - отметил Михаил Мурашко, министр здравоохранения.