Минобороны перечислило пораженные ночным ударом ВС России цели

ВС России нанесли минувшей ночью групповые удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по военным целям на Украине. Список пораженных объектов опубликовало Минобороны.

В военном ведомстве сообщили, что в результате ударов в порту Одессы поражены объекты инфраструктуры, используемой для разгрузки топлива. Также есть попадания в резервуары с ГСМ, предназначенными для обеспечения ВСУ. Кроме того, целями в одесском порту стали два цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов – один из них принадлежит компании "Укрджет" - и склад с боеприпасами.

В порту Черноморска российские ракеты и "Герани" поразили резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ. Кроме того, уничтожен пожарный катер.