Подготовленный Линдси Грэмом незадолго до смерти законопроект о "сокрушительных санкциях" в отношении России получил одобрение в Сенате США. Антироссийский закон уже поддержал 61 сенатор, сообщает Axios.

Такого количества голосов достаточно, чтобы преодолеть процедурную блокировку в Сенате. Документ поддержали 39 республиканцев и 22 демократа - это означает, что законопроект получил поддержку обеих партий и может пройти Палату представителей.

Известный русофоб Линдси Грэм* (внесенный в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) изначально предлагал ввести 500% пошлины. До смерти он заявлял, что обновленная версия документа якобы согласована с Белым домом. Если закон примут, новые ограничения будут направлены не только против России, но и против ее крупнейших торговых партнеров.

"Сокрушительное" ядро законгпроекта – вторичные пошлины до 100% для стран, которые продолжают покупать российские нефть, газ и другие энергоресурсы. В первую очередь ограничения могут затронуть Китай и Индию – крупнейших покупателей российского сырья. В списке также Словакия, Венгрия, Азербайджан, Франция, Япония и Бельгия.

*Лицо, внесенное в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга