Раскрыта интимная тайна Усольцева: она могла стать причиной пропажи целой семьи?

28 сентября прошлого года в тайге пропала семья Усольцевых. Супруги Сергей и Ирина с пятилетней дочерью Ариной и собакой Ладой отправились в однодневный поход к горе Буратинка и больше их никто не видел. До сих пор следы туристов не найдены.

Не известно, что произошло с Усольцевыми, почему они не вернулись из тайги. Изначально говорилось, что Ирина, Сергей и Арина могли сбежать из страны. Но теперь все чаще звучит мнение, что Усольцевых нет в живых.

Журналисты ведут собственное расследование пропажи семьи. Так, они случайно раскрыли интимную тайну Сергея Усольцева. Выяснилось, что у главы семьи могла быть вторая семья. Как утверждает aif.ru, мужчина не только летал в Таиланд с женой — как минимум трижды он ездил на курорт с другой женщиной, причем их сопровождала девушка с отчеством Сергеевна. Причем эти поездки происходили в то время, когда Сергей состоял в браке с Ириной.

Теперь интернет-пользователи строят догадки, что законная супруга могла узнать о второй семье мужа и специально организовать в качестве мести ту роковую поездку, в результате которой случилось загадочное исчезновение.

Впрочем, другие пользователи Сети считают, что Усольцевы могли сбежать из страны. По одной из теорий, они обосновались в США, где проживает сын Сергея от прошлого брака.