Совфед одобрил закон о поддержке "Почты России"

Комплекс мер по модернизации и поддержке "Почты России" предусматривает закон, одобренный 17 июля Советом Федерации. Документ, в частности, говорит о введении для почтового оператора новых источников получения финансовых средств.

К примеру, госкомпания сможет за отдельную плату принимать у граждан заявления на оказание госуслуг на физическом носителе. Бумаги доставят адресатам, а затем предоставят заявителям отчет о результатах предоставленных услуг. Это рассматривается в качестве альтернативы оказанию государственных услуг в электронном формате.

Также "Почте России" предоставляется право размещать рекламу на доставляемых платежных документах. Кроме того, закон предусматривает создание электронной почтовой системы на базе "Госуслуг". Теперь у юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, в личных кабинетах на портале появятся электронные почтовые ящики. Они предназначены в первую очередь для получения сообщений от госорганов и ЦБ, однако их можно использовать и для отправки простых сообщений. За получение корреспонденции на этот почтовый адрес простым гражданам платить не придется – а вот за отправку сообщений будет взиматься отдельная плата. Юрлица и ИП будут платить за использование электронного ящика ежемесячно, передает ТАСС.