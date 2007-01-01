Ольга Дроздова рассказала о расставании с Дмитрием Певцовым: "Все под Богом ходим"

Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова познакомились в 1991 году. Роман артистов вспыхнул на съемках фильма "Прогулка по эшафоту". Спустя три года Дмитрий и Ольга поженились. А в 2007 году у артистов родился долгожданный сын Елисей.

В этом году пара отмечает 35 лет со дня встречи. Тем не менее, Ольга Дроздова не идеализирует Дмитрия Певцова. В новом интервью актриса рассказала, что за три десятка лет вместе они многое пережили, сталкиваясь с точно такими же проблемами, что бывают и в других парах.

"Мы, конечно, не сразу засияли, как Петр и Феврония. Мы все проходили: и гендерные разногласия, и товарищеские ссоры. А в конце победила дружба. Но еще все у нас впереди. Вдруг он влюбится и женится. Все может быть. Все под Богом ходим. Если мы это заслужили, значит, и это пройдем", - не зарекается актриса.

Более того, Дроздова призналась, что мечтает о классической свадьбе, которой у нее не было. Дело в том, что друзья обманом завлекли ее в ЗАГС под предлогом очередных съемок, и там уже деваться ей было некуда.

"Я вообще ничего не понимала... Ни платья белого, ничего. Я до сих пор говорю своему мужу: "Где белое платье? Где пупсы на машине? Чтобы все, как положено, было. Где это все?" Ну, ждем-с. Может, еще сделает предложение", - с юмором заявила Ольга в программе "12 вопросов взрослому".

Ранее в интервью Дмитрий Певцов высказал мнение, что над отношениями следует трудиться. "Я понял на личном опыте... Любовь это не цветочки, это не песни при луне, это не свидания на балконе. Это работа. Не изменить партнера: "Ах, она тюбик не закрывает!" или что-то еще, а над собой. Учить себя смиряться, терпеть, принимать человека таким, каков он есть, - вот это и есть любовь", - заявил Певцов.

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