Путин обсудил с Совбезом политику России в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Внешнюю политику России в Азиатско-Тихоокеанском регионе сегодня в Кремле Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности России.
В оперативном совещании приняли участие главы силовых ведомств и службы Внешней разведки, председатель правительства и спикеры обеих палат, а также министр обороны. С докладом выступил глава дипломатического ведомства Сергей Лавров.
"О приоритетах, на которых МИД предлагает сосредоточить своё внимание на Азиатско-тихоокеанском направлении. Это одно из важнейших направлений сегодня. Имея в виду вектор наших экономических и политических интересов", - отметил Путин.