Путин обсудил с Совбезом политику России в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Внешнюю политику России в Азиатско-Тихоокеанском регионе сегодня в Кремле Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности России.

В оперативном совещании приняли участие главы силовых ведомств и службы Внешней разведки, председатель правительства и спикеры обеих палат, а также министр обороны. С докладом выступил глава дипломатического ведомства Сергей Лавров.