Собянин: 128 круглогодичных спортивных площадок нового формата создадут в Москве

Еще более 20 круглогодичных спортивных площадок появится в этом году в разных округах столицы. Сейчас открыты уже 11. Об одной из них сегодня рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере "Макс". Расположена она в районе Косино – Ухтомский.

Зимой там - каток. А летом - пространство для командных игр. За которыми и наблюдала Дарья Паскарюк. На поле - атмосфера спортивного азарта. Каждый игрок хочет забить победный гол.

В последний момент вырвала победу "зеленая" команда. Ребята пожимают друг другу руки и уже обсуждают следующий матч. Занятия проходят три раза в неделю. А играть здесь одно удовольствие.

"Некоторые покрытия бывают заливные, ну и частенько у них бывают там проплешины. А здесь оно достаточно сделано хорошо, с дренажом и очень удобно играть после любой погоды", - рассказал Борис Буренко, тренер.

Спортплощадка не привязана к одному виду спорта и это, пожалуй, главное ее преимущество. Каждый может найти занятие по душе. Площадка, которая подходит и для уличного баскетбола, полюбилась многим.

Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере "Макс", каждую неделю эту спортивную площадку посещают более 2 тысяч жителей. И подобная возможность будет у москвичей не только здесь, в Косино-Ухтомском.

"Создадим 128 круглогодичных спортивных площадок нового формата. Они появятся во всех округах столицы. Их главное преимущество – полноценное использование в любое время года. Зимой это катки с теплыми раздевалками, а летом – комфортное пространство для волейбола, баскетбола и других командных игр", – говорится в сообщении.

Одна из новых площадок находится в парке у Святого озера Косино-Ухтомского района на месте устаревшей спортивной зоны.

В просторном многофункциональном павильоне разместили комфортные раздевалки, кафе с летней верандой, медицинский пост, комнату охраны. Оборудовали трибуны для зрителей.

Зимой здесь появится каток, и ребята придут сюда уже с коньками и хоккейными клюшками.

"Коробка", которая соответствует стандартам Континентальной хоккейной лиги. То есть здесь можно проводить соревнования не только районного масштаба, но и городского", - сообщил Евгений Адамов, заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы.

Рядом - просторный павильон со всем необходимым: раздевалками, прокатом инвентаря, медицинским постом, кафе с летней верандой.

"Сейчас более функционально и комфортно создано, как я сказал, много спортивной инфраструктуры, досуговой, пешеходные тропинки, променад, также в прошлом году выполнены работы по обустройству пляжной зоны Святого озера. Поэтому такая комплексная благоустроенная территория получилась", - отметил Антон Степаненко, заместитель префекта Восточного административного округа города Москвы.

Современные спортивные городки появятся в каждом уголке Москвы. В прошлом году в городе открылось 11 круглогодичных площадок нового формата, в этом обустроят еще 23.