В Сеченовке реконструктивная хирургия выходит на новый уровень

На операционном столе - женщина. Несколько месяцев её мучили боли в животе, отдавало в спину. Обследование показало - опухоль забрюшинного пространства, которая проросла в нижнюю полую вену.

"Мы дошли в зону за 12-перстной кишкой, мобилизовали ее из окружающих тканей и, в конце концов, увидели, что все-таки это образование исходит непосредственно из самой этой вены. Было принято решение, что опухоль исходит из сосуда, и единственное радикальное решение - резицировать сам сосуд", - рассказал Ильдар Билялов, заведующий оперблоком, доцент кафедры факультетской хирургии №1 Сеченовского университета.

Пришлось переходить на открытый этап, чтобы сделать сосудистую реконструкцию. Вену не просто зашили - восстановили её с помощью собственных тканей пациентки.

"Был взят аутотрансплантат венозный из человека, и сделана пластика на протяжении десяти сантиметров самой вены. Это всегда благо, потому что нет, во- первых, отторжения, нет системного воспалительного эффекта. И в дальнейшем пациентке не надо принимать никакой терапии", - сообщил Николай Курасов, врач-кардиохирург Клиники сердечно-сосудистой хирургии Сеченовского университета.

Итог превзошёл ожидания: края резекции чистые, раковых клеток нет. Пациентка готова к выписке.

"Мастера высочайшего класса, хочу поблагодарить всех хирургов и команду специалистов и анестезиологов, благодаря которым операция и послеоперационное восстановление прошли успешно, и я вернулась домой живой, здоровой", - рассказала Анастасия, пациентка.

Ещё недавно такие случаи считались безнадёжными. Но сегодня совместная работа сосудистых, кардио- и онкохирургов даёт шанс даже в самых сложных ситуациях.

"Благодаря такому подходу в Сеченовском университете выполнены такие операции как аутотрансплантация легкого. Когда пациенту грозило удаление легкого. Но удалось легкое полностью удалить, убрать пораженную долю, а оставшуюся пришить обратно к сердцу", - рассказал Роман Комаров, директор Клиники сердечно-сосудистой хирургии Сеченовского университета.

Сейчас врачи могут одновременно проводить операцию на легких и сердце, на органах брюшной полости. Тяжёлая реконструктивная хирургия выходит на новый уровень.