В Москве обсудили мероприятия, приуроченные к Году единства народов России

В Центральном Доме Российской Армии прошло совместное заседание Совета по делам национальностей при Правительстве столицы и Московского координационного совета региональных землячеств.

Участники обсудили задачи на этот год по профилактике рисков межнациональной конфликтности в Москве. Одной из главных тем стали мероприятия, приуроченные к Году единства народов России и началу контрнаступления советских войск в битве под Москвой 85 лет назад.

Особое внимание уделили работе Молодёжной комиссии Московского координационного совета региональных землячеств.