Россиянам разъяснили сообщения о "наноклещах"

Роспотребнадзор опроверг сообщения об атакующих россиян "наноклещах". Такого вида членистоногих не существует, успокоили граждан специалисты. Сейчас и в самом деле активизировались мелкие клещи – но это все те же привычные кровопийцы.

Эксперты поясняют, что речь идет не о новом виде, а о нимфах — молодых особях иксодовых клещей. Они отличаются повышенной агрессивностью из-за потребности в питании для перехода на следующую стадию развития. Это клещи небольшого размера, около 1-2 миллиметров, которые могут долго оставаться незамеченными на теле.

Специалисты предупреждают: несмотря на малые размеры, нимфы клещей - полноценные переносчики клещевого энцефалита, боррелиоза, анаплазмоза и опасных инфекций. Так что прежние рекомендации Роспотребнадзора и МЧС остаются в силе: избегать высокой травы и густого кустарника в лесопарковых зонах, передвигаться исключительно по оборудованным тропам, использовать закрытую одежду светлых тонов и использовать репелленты.