Российские вооруженные силы нанесли за минувшую неделю 19 групповых ударов по целям на Украине. Поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, склады боеприпасов и логистические центры, сообщили в Минобороны России.

Потери противника за указанный период, по данным военного ведомства, составили около 9 тысяч боевиков. Больше всего военнослужащих – 3 275 – ВСУ потеряли за неделю в зоне ответственности группировки "Восток".

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили в зоне СВО 4 661 украинский беспилотник самолетного типа. Силы Черноморского флота уничтожили за неделю пять безэкипажных катеров ВСУ, поражено 24 морских судна, которые использовались в интересах ВСУ.