В Кремле рассказали о вмешательстве в американские выборы

Москва никоим образом не оказывала влияния на выборы в Соединенных Штатах. Россия отвергает обвинения во вмешательстве в избирательные процессы в США, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее президент США заявил, что американская администрация рассекречивает данные о шокирующей уязвимости систем голосования в стране. По словам Дональда Трампа, Россия входит в число противников США, пытающихся влиять на американские выборы.

Представитель Кремля, комментируя эти заявления, подчеркнул, что Трамп ссылается на бездоказательную и обезличенную информацию разведки. Песков напомнил, что итоги официального расследования в самих США указывали на непричастность Москвы к каким бы то ни было вмешательствам, передает ТАСС.