Обнаружилась связь между принцем Уильямом и Меган Маркл: как отреагирует Кейт Миддлтон?

До недавнего времени казалось, что нет людей дальше, чем принц Уильям и Меган Маркл. Несмотря на то, что малоизвестная американская актриса приходится будущему королю невесткой, уже на протяжении нескольких лет они не общаются и живут на разных континентах.

Говорят, хотя на днях принц Гарри и вернулся в Великобританию, старший брат не изъявил желания с ним встретиться. В близком кругу судачат, что Уильям не может простить ему откровений об их отношениях и о семейном укладе. Он считает, что принц Гарри не должен был такое выносить на публику, и уверен, что к этому его подтолкнула именно Меган Маркл.

Американка сразу не пришлась к британскому двору, уверены в Сети. Мало того, что она не понравилась потенциальным родственникам, даже специалисты так и не смогли найти подходящий для ее фигуры стиль. Сколько бы нарядов она не "выгуливала", когда исполняла королевские обязанности, все, считают поклонники в Сети, выглядели неудачно. По мнению интернет-пользователей, Меган, обладающая слишком худыми ногами и "невнятной" талией, стала настоящей головной болью для стилистов.

Впрочем, это все осталось в прошлом. Теперь Гарри и Меган живут в США и не обменены никакими королевскими заботами. Маркл пытается заработать как может. Так, она сняла собственное кулинарное шоу "С любовью, Меган". Сейчас стало известно, что оно номинировано на премию "Эмми" в категории "Лучшая программа о стиле жизни".

Самое интересное, что с этим оказался связан принц Уильям. Нет, он не снимался в программе злополучной невестки. Дело в том, что эпизод с его участием Living the Royal Life in the UK в третьем сезоне программы Юджина Леви The Reluctant Traveler with Eugene Levy также номинирован на "Эмми" за "Лучший сценарий документальной программы" в категории "Прайм-тайм". Теперь в Сети гадают, как на эту новость отреагирует Кейт Миддлтон и кто заберет заветную награду.

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