Украинские боевики атаковали Энергодар и Мелитополь

ВСУ нанесли удары по городам Энергодар и Мелитополь в Запорожской области. О последствиях украинской атаки сообщил в "Максе" губернатор региона Евгений Балицкий.

По данным главы Запорожской области, в Энергодаре под удар попали два легковых автомобиля. К счастью, обошлось без жертв. Кроме того, ночью был атакован Мелитополь. Поврежден жилой дом, возникший пожар оперативно ликвидировали.

Более серьезные последствия украинской атаки зафиксированы в Токмакском муниципальном округе. В районе Новогоровки дрон атаковал гражданский автомобиль. Погиб мужчина 1965 года рождения, пассажир автомобиля госпитализирован с тяжелыми ранениями.