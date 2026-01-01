Открыт прием заявок на конкурсы Национального центра исторической памяти при президенте России

Национальный центр исторической памяти при президенте России реализует мероприятия, направленные на сохранение исторической памяти и увековечение памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны.

С 12 июня по 9 октября 2026 года открыт прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе инициатив по сохранению и защите исторической памяти. Цели конкурса — формирование единого исторического пространства России, выявление и поддержка успешных общественных инициатив в сфере патриотического воспитания, актуализация темы преемственности поколений и укрепление гражданской идентичности.

С 22 июня по 25 сентября 2026 года принимаются заявки на участие Международном конкурсе "Общая память. Геноцид советского народа со стороны нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны".

Конкурс проводится в целях увековечения памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и формирования чувства неприятия нацизма в любых его проявлениях среди детей и молодежи. Прием заявок и дополнительная информация о мероприятиях доступны по ссылкам: https://clck.su/ueIia, https://clck.su/inHTZ.