Россиянин осужден за попытку передать Киеву запчасти для военной техники

Московский городской суд приговорил к 13 годам лишения свободы гражданина России, который пытался передать украинскому ВПК запчасти для военной техники.

Как установило следствие, злоумышленник купил авиационные подшипники для вертолётов семейства "Ми", а также самолётов "Су" и "МиГ". Он собирался вывезти детали за границу в обход установленного порядка и передать на предприятие "Мотор Сич".

Этот завод является одним из ключевых объектов, на котором проходит обслуживание военная техника ВВС Украины. Подозреваемого судили по статье "Госизмена".