Григорий Лепс извинился после того, как посочувствовал россиянам, зарабатывающим 300 тысяч в месяц: "Это совсем не то, что я хотел сказать"

Григорий Лепс дал интервью, в котором посочувствовал семьям с доходом около 300 тысяч рублей в месяц. После этого известного артиста жестко раскритиковали в Сети.

"Есть семьи — и их большинство в нашей стране, — где семейный доход составляет 200–300 тысяч рублей. Они умудряются кормить двоих детей, обувать, одевать, отправлять их в школу", - высказался певец.

В основном интернет-пользователи оказались возмущены "оторванностью" Григория Лепса от реальности. Комментаторы констатируют, что в России огромное количество семей живет на доход значительно ниже 200 тысяч рублей и они тоже как-то "умудряются" растить детей.

В итоге Григорий Лепс быстро понял свой промах и решил реабилитироваться. В своем официальном телеграм-канале признался, что ему "искренне жаль", что его слова неверно поняли.

"Я с большим уважением отношусь к людям, которые своим трудом обеспечивают семьи, растят детей и каждый день решают непростые жизненные задачи", - для начала заявил популярный исполнитель.

Он отметил, что сам вырос с обычной семье и хорошо знает, что в жизни бывают "разные времена". "Знаю, что многим сегодня приходится нелегко. И если мои слова прозвучали так, будто я этого не понимаю или отношусь к этому без должного уважения, — это совсем не то, что я хотел сказать. Прошу прощения. От всей души желаю каждому здоровья, счастья, благополучия и мира в дом", - пожелал Григорий Лепс.

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