НАТО усилила давление на Грецию из-за помощи Украине

Греция испытывает беспрецедентное давление со стороны стран НАТО в вопросе помощи Украине. Они добиваются передачи Киеву ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot, пишет греческая газета Kathimerini.

Как сообщается, Украина запросила у Греции до 200 ракет PAC-2. В Киеве считают, что часть из них после более двадцати лет эксплуатации близка к окончанию срока службы. Рассматривается вариант продажа этих ракет Норвегии, которая впоследствии могла бы передать их Украине.

Однако Афины пока не готовы поддержать подобную схему. Греческие власти считают, что страна уже вносит значительный вклад в обеспечение безопасности союзников. В частности, Греция разместила ЗРК Patriot в Саудовской Аравии.