Новым лидером Лейбористской партии Великобритании избран Энди Бернэм — он сформирует и возглавит новое британское правительство.

Как уточняет Sky News, 56-летний Бернэм сменит на посту главы кабмина Кира Стармера. Новый премьер-министр заявил, что "еще не принял решение, кто будет в составе высшего руководства, но скоро приму его".

Энди Бернэм был мэром Большого Манчестера в 2017–2026 годах, в этой должности создал себе политическое реноме и получил неформальное прозвище "Король Северной Англии". За статус лидера лейбористов Бернэм боролся в качестве депутата Палаты общин британского парламента.

По данным исследования компании YouGov, 51% опрошенных британцев рады уходу Кира Стармера с поста премьер-министра Великобритании, поскольку считают, что он плохо или ужасно справлялся со своими обязанностями.

Однако в отношении его преемника многие настроены скептически. Как заявил генеральный секретарь Рабочей партии Великобритании Пол Кэннон, которого цитирует РИА Новости, "хотя Бернэм более презентабелен и харизматичен, чем Кир, он, тем не менее, сделан из того же теста".

Не ждут при новом премьере потепления отношений с Лондоном и в Кремле. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что "вряд ли сейчас кто-то на политическом небосклоне Великобритании будет иметь отличную от Кира Стармера позицию в отношении наших двусторонних отношений".