Власти нашли способ стабилизировать поставки дизельного топлива в России

В России внесут поправки в налоговое законодательство с тем, чтобы распространить механизм импортного демпфера на дизельное топливо по аналогии с демпфером для бензина.

Топливный демпфер — это инструмент компенсации энергетическим компаниям недополученной прибыли при продаже внутри страны по фиксированной цене, несмотря на высокие экспортные цены.

Как пояснили в Министерстве энергетики в пятницу, 17 июля, такой демпфер будет выплачиваться, если в предыдущем месяце в России действовал запрет на экспорт дизельного топлива, керосина и средних дистиллятов.

Глава Минэнерго Сергей Цивилев подчеркнул, что это дополнительно поспособствует стабилизации предложения дизельного топлива на внутрироссийском рынке, сообщает "Интерфакс".

Ранее глава государства Владимир Путин отмечал, что киевский режим атаками на НПЗ пытается создать нервозность в российском обществе, но это невыполнимая задача, поскольку запас прочности энергетического комплекса России огромен. Тем не менее, президент распорядился оперативно предпринимать надлежащие меры.

Замглавы правительства Александр Новак призвал снабжать топливом в первую очередь транспорт крупных торговых сетей, чтобы избежать подорожания продуктов питания в магазинах. Министерства сельского хозяйства и энергетики также держат на контроле обеспечение топливом аграриев, особенно в регионах, где уже активно идет уборочная кампания.