Собянин: Около 30 важных находок обнаружили в ходе реставрации ВДНХ

В Москве в ходе реставрации ВДНХ обнаружили около 30 важных исторических находок. Об этом сегодня сообщил Сергей Собянин в социальных сетях.

Самая значимая - произведение скульптора Евгения Вучетича - горельеф с названием "Знаменосцу мира, советскому народу - слава!" Около 40 лет его считали безвозвратно утраченным. А на самом деле он был скрыт за фальшстеной в павильоне "Центральный".

Специалисты полностью восстановили скульптурное изображение. Ещё один горельеф - "Праздничный Ленинград" - обнаружили в этом году, когда начали реставрационные работы в павильоне "Оптика". А в павильоне "Геология" нашли около 50 образцов минералов и руд.