Европейский союз прибег к новой формулировке, вводя очередную порцию антироссийских санкций: "За удары по Киеву".

Как сообщил в пятницу, 17 июля, Совет ЕС, в черный список внесены пять физических лиц и группа "АБС Электро" в связи с ударами, нанесенными российскими военными по Киеву 1 и 5 июля. Соответствующая формулировка применяется Брюсселем впервые, подчеркивает ТАСС.

Фамилии лиц, внесенных в санкционные списки под новым предлогом, не приводятся. Компании "АБС Электро" вменяется в вину производство электронных компонентов, используемых в российских ударных беспилотниках.

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что внешнее давление на Россию сохраняется, но наша страна нашла пути дальнейшего развития, поскольку оценивает глобальные проблемы не как угрозу, а как колоссальные возможности, открывающие новые перспективные рынки и направления деятельности.

Между тем итальянский вице-премьер Маттео Сальвини заявил, что санкции "ударили бумерангом по европейским экономикам, это видно невооруженным глазом — жизнь в странах континента дорожает по всем статьям", в то время как "Россия не только не упала на колени — она возрождается".