Киевский режим нервничает: кризис в Персидском заливе отвлекает США от Украины

Европейцы и Владимир Зеленский пытаются оттащить президента США Дональда Трампа от его предложений, сделанных на Аляске, заявил Сергей Лавров.

Москва эти предложения приняла, подчеркнул глава российского МИД, комментируя недавнюю публикацию в газете "Вашингтон Таймс" в которой утверждалось обратное. Лавров указал на то, что киевский режим переживает, что кризис в Персидском заливе отвлекает США от Украины.

"Мы приняли предложение Трампа на Аляске. От этих предложений Трампа пытаются оттащить его европейские союзники и, конечно, сам господин Зеленский. Так что пускай американские переговорщики-универсалы занимаются темы задачами, которые перед ними президент ставит, но мы решаем свои задачи. Президент Путин четко сказал, что это работа, которую мы начали после провала всех попыток урегулировать ситуацию мирным путем, когда все подписанты прошлых документов врали, потом призналась, что не хотели ничего выполнять, эта работа будет выполнена", - заявил Лавров.