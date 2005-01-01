"Полезно как пауза, но опасно как образ жизни": плюсы и минусы лени

15 июля в России отметили День лени. Той самой, что считается одной из чёрт русского национального характера, о которой рассказывают сказки, слагают легенды и пишут романы. При этом психологи утверждают, что бездельничать очень полезно для здоровья. Но бездельничать нужно правильно.

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"Здесь я понял поэзию лени. И буду верен ей до гроба, если только нужда не заставит взяться за лом и лопату!" - писал Иван Гончаров в 1849 году. С тех пор сменились много поколений. Симбирск, где родился писатель, стал Ульяновском. Да и сам памятник - "Философский диван" - в городе, установили только в 2005-м. Над одним лишь время не властно: Илья Ильич Обломов – буквально персонификация русской лени…

Герою, кстати, многие искренне сопереживают. Есть в нём что-то своё, родное. Даже термин специальный придумали - "обломовщина". Как бриллиант многогранная. Критик Добролюбов всё буквально по полочкам разложил.

"Вообще обломовцы склонны к идиллическому, бездейственному счастью, которое ничего от них не требует. Ясно, что Обломов не тупая, апатическая натура, без стремлений и чувств, а человек, тоже чего-то ищущий в своей жизни, о чем-то думающий", - писал Николай Добролюбов.

А всё потому, что образ - архитипичный! Корнями уходит в глубокое прошлое, а то и наше коллективное бессознательное. Достаточно вспомнить русские народный сказки или былины. Илья Муромец на печи пролежал 33 года. Копил силушку богатырскую. И это, как бы сейчас сказали, - супергерой! Чего уж ждать от нас, простых смертных.

По оценкам экспертов Всемирного экономического форума, в мире стагнация производительности труда. Ухудшение этого показателя год за годом фиксируют 40% крупных компаний.

"Стресса точно стало больше. Учитывая давление из соцсетей. Стресс наваливается на нас. Наш организм совсем недавно привык к цифровой истории, она появилась не так давно. Поэтому то, как на нас сваливается информация, мозг просто не готов к ней", - говорит Ольга Дружкова, физиогномист, профайлер.

И начинает саботировать! Канадские ученые не поленились и проверили. Спортсменам к ногам прикрепили утяжелители. Казалось бы, на зло, нужно было делать всё быстрее, выше и сильнее. Испытуемые и правда сначала старались, а потом получилось, как получилось. Не ленивые, а энергосберегающие.

"Шаги - весьма неосознанное действие - убедительно продемонстрировали то, что "ленивая стратегия" реально существует. Мозг, постоянно контролируя расход энергии, менял амплитуду размаха рук, ширину шагов, их частоту, так, чтобы энергозатраты стали оптимальными. Скорее всего, способность выполнять те или иные действия так, чтобы затрачивать на них минимум усилий, люди выработали в процессе эволюции. Поэтому мы предпочитаем короткую дорогу длинной, не стоим, а сидим, если можем лечь, то ложимся, а уж если легли, то засыпаем", - говорится в исследовании.

В отличие от канадских коллег, американские специалисты экспериментировали на мышах. Их разделили на 2 группы. Одни бегали в колесе, грызуны, кстати, делают это исключительно удовольствия ради, другим позволяли лениться. Через 10 поколений, из второй группы мышей, 75% особей к пробежкам были абсолютно равнодушны. Так что лень у зверей в крови. И ладно бы только у них…

Не прихоть, а крик о помощи. За покоем и безмятежностью, подчеркивают специалисты, скрывается глубокая психологическая ревизия: наш мозг прорабатывает эмоции и сортирует воспоминания. Своего рода предохранитель от перегрузок. Есть даже шутка: "У настоящих мужчин депрессии не бывает…А потом "бац"… они где-то в глуши, несколько часов, неотрывно смотрят на покачивающийся поплавок".

Даже в покое почти все наши мышцы, а их у взрослого человека около 850, находятся в тонусе. То, что пренебрежительно называют "ленью" запускает важнейшие процессы.

"Я, наверное, в каком-то смысле профессиональный не лентяй. Потому, что очень хотелось бы полениться, но не очень получается. Постоянная высокая активность невозможна. Человеку необходимы паузы, сон, переключения и периоды снижения нагрузки. Желание остановиться может защищать нас от переутомления и бессмысленной траты энергии. Иногда эти механизмы включаются, несмотря на то, что человек пытается им сопротивляться", - говорит Александр Барвинский, главный врач санатория.

Получается своего рода микроскопический отпуск. При нынешнем дефиците свободного времени, ценах на билеты и путёвки хоть что-то. А тут закрыл глаза, выдохнул и улетел в нирвану. Причём, буквально.

По механизму лень как ни странно вполне сопоставима с медитацией. Самых "осознанных" и уж точно самых "проработанных" из ныне живущих – буддистских монахов сначала буквально облепили электродами. А потом отправили на МРТ. Вывод поразительный: мозг монахов стареет медленнее, а активность левой лобной доли, отвечающей за положительные эмоции, повышается!

"Это удивительно! Никто и никогда раньше не наблюдал подобных сигналов. Мы зафиксировали гамма-колебания с очень высокой частотой. Они есть у всех, но в нашем случае была просто гигантская амплитуда", - говорит Ричард Дэвидсон, профессор биологии.

А ведь тоже по факту сидят часами и ничего не делают. Правда, осознанно, чередуя это с активной деятельностью. Вот он тот самый – секрет успеха!

"Лень полезна как пауза, но опасна как образ жизни. И это нужно понимать. Правильно лениться - это не менять работу на телефон. Это на время перестать потреблять информацию. Вот правило для современного человека", - говорит Барвинский.

"Ваш мозг делает самую важную задачу. Он разгружается от мозговой жвачки, которую мы перемалываем изо дня в день, и которая не приносит нам никакого результата. Но как только вы очищаете свою голову от посторонних мыслей, поверьте, в вашу светлую голову приходят гениальные идеи", - уверяет Ольга Дружкова.

Не случайно лень тоже называют одним из двигателей прогресса. Что-то простое и одновременно гениальное - от микроволновой печи и пассажирского лифта до подгузников изобрели просто для того, чтобы экономить силы и время.

Если лень вовремя включить и выключить, тогда тот самый "Философский диван", медитация, и даже безмятежное созерцание поплавка станут трамплином к заветной цели.