Никаких русских с человеческими лицами: Запад объявил войну мультфильму "Маша и Медведь"

Сразу пятьдесят депутатов британской палаты общин бросили все дела и сели смотреть мультики. 200 серий "Маши и медведя" по семь минут каждая. Итог просмотра: коллективное письмо в правительство страны с требованием немедленно запретить "российскую пропаганду". Маленькая мультяшная Маша и ее друг медведь на полном серьезе названы "угрозой безопасности страны". Доказательство? Ну вот же оно: Маша носит фуражку русского пограничника, а иногда появляется в форме танкиста. Этого недостаточно? Тогда искусственный интеллект в помощь.

Дальше стало еще "чудесатее". Еврокомиссия рекомендовала лишить Венецианскую биеннале гранта в размере 2 миллионов евро из-за того, что на последней выставке был российский павильон. Телекомпания CNN, которую сейчас собираются купить близкие к Трампу люди, в воскресный прайм-тайм разразилась документальным фильмом о деле Скрипалей. Причем о его новом, сегодняшнем повороте. Бомж Чарльз Роули рылся в благотворительной корзине. Искал кольцо, чтобы сделать предложение любимой. Нашел духи. Любимая побрызгалась и умерла. Роули выжил, но стал инвалидом. Духи, естественно, оказались "Новичком". Причем в помойку русские агенты выбросили дозу, способную убить (эксперт – экс-глава контртеррористической полиции Великобритании не даст соврать) ни много ни мало сразу десять тысяч человек. Нового во всем этом абсурде нет ничего. Но тогда возникает вопрос: а зачем именно сейчас снова? И так массово?

"Они, похоже, готовятся к горячей войне с нами непосредственно. А здесь надо очень мотивировать собственное население. В России все ужасно, Россия страшная очень опасная у нее даже Маша носит фуражку, не говоря уж про медведей, поэтому с ней нужно бороться. А во-вторых, бороться как можно быстрее, пока она слабая. Нужно создать определенный информационный фон, гораздо более жесткий и простой, чем тот, который был", - говорит Дмитрий Журавлев, политолог.

Собственно, правил в информационной войне сторонники мира, основанного на правилах, не придерживались никогда. Но раньше они еще хотя бы получали удовольствие от придумывания разных трюков. Например, после того, как СССР первым полетел в космос, американцы купили права на прокат нашего фильма "Планета Бурь" и выдали фильм за свой. Просто поменяли советские флаги на скафандрах на американские, Георгия Жженова в титрах называли Куртом Боденом, а сцены с Кюнной Игнатовой пересняли со своей актрисой Фэйт Домерг. Другой способ – в темную использовали самых, что ни на есть, просоветских режиссеров, чьи фильмы шли в Советском Союзе. Им давали деньги на производство с одним условием – в кадре должен быть показан налаженный быт "простого западного человека": обязательно с хорошими машинами, удобными квартирами и невиданной в СССР бытовой техникой. Еще одна изящная находка ЦРУ – раскрутка того, что потом назовут "абстрактным искусством". Как способ "мыслящей советской интеллигенции" бросить вызов "тупой, колхозной власти". Но теперь все красивые многоходовки и сложные комбинации отправлены в архив. В ход пошла в прямом смысле слова геббельсовская пропаганда.

"Русские, вы проигрываете войну. На ваши НПЗ падают ракеты. В Кремле – паника. Ваш единственный выход — это всё остановить, просто прекратить", - вот такой текст в духе "рус сдавайся, в плену тебя ждет теплый чай и булочки" на фоне бензозаправки записала недавно сотрудник немецкого посольства в России Лена Хилльмайер. И разместила его на официальной странице посольства в запрещенной в нашей стране соцсети. Немецкого посла после этого срочно вызвали в российский МИД. Кроме прочего, ему указали на безнравственность сползания немецкого агитпропа в худшие практики нацистской пропаганды. Кстати, по окончании своей командировки в Москве посол собирается ехать домой на машине. С бензиновым двигателем. Но дело совсем не в бензине. В русском и в русских.

"У нас нет основания для существования контента на русском языке в независимом европейском национальном государстве. Особенно - в нынешней военной ситуации. Что значит - сокращение использования русского языка? Он должен исчезнуть совсем!" - заявляет Наурис Пунтулис, министр культуры Латвии.

Депутатам сейчас он на этой неделе доложил, что в подведомственных ему учреждениях русский уже искоренен. И эту практику господин Пунтулис предлагает расширять и углублять.

"В стране, где, между прочим, четверть населения считает русский родным, - запретить. Чтобы не смели ни говорить ни писать, ни читать на русском языке. Надо нас расчеловечить, представить варварами нового 21 века, язык которых - варварский, надо запретить. Избирателей Германии, Англии, Франции, где свои собственные проблемы нарастают комом, надо убедить, что русские такие злодеи, что вы должны всем пожертвовать ради войны с Россией", - говорит Юрий Светов, политолог, историк, публицист.

Пожертвовать всем и не останавливаться ни перед чем. Всё это уже было 85 лет назад. 10 октября 1941 нацистскую армию ознакомили со знаменитым приказом "О поведении войск на востоке". Цель – "полное уничтожение большевистской ереси, советского государства, его вооруженной силы". Ради ее достижения не просто разрешалось, а поощрялось самое жестокое отношение к гражданскому населению: женщинам, старикам, детям. За восточной границей рейха, убеждала нацистская пропаганда, нелюди, а значит, с ними можно делать всё. Но просто издать приказ, даже одобренный Гитлером, мало. Надо было создать армию, которая без тени сомнения будет этот приказ выполнять.

"Абсолютно согласным может быть только человек, у которого всего два цвета: белый и черный. Нужна очень четкая позиция, очень ясная, и поэтому она будет простой. Если она будет с вариантами "и всё же", "между тем", "да", "с одной стороны", "с другой стороны" - это не сработает. Потому, что будет апеллировать к разуму. А любая апелляция к разуму тут же убьют идею великой войны с ужасной Россией", - рассуждает Дмитрий Журавлев, политолог, историк

Такое перепрограммирование, как показала та же нацистская пропаганда, работает стремительно. Еще в 1930 году Германия — если не самая читающая страна Европы, то уж точно – первая по книгопроизводству. Доход от продажи книг в экономике последних лет Веймарской республике – на третьем месте после угля и пшеницы. После прихода к власти нацистов книги полетели в костер. В июле 41-го, через несколько недель после нападения на СССР, запрещены все русские авторы: писатели, музыканты, художники.

Кадры с организованной весной 1942 года управлением пропаганды НСДАП выставки Das Sowjet Paradies. Советский рай. Под нее тогда отдали почти весь берлинский парк Люстгартен. Для пущей убедительности показа варварского быта советский нелюдей. Многие фотографии были сделаны в немецком концлагере Заксенхаузен. Но почти полтора миллиона посетителей этого не знали. И не хотели знать. С удовольствием посмотрели и убедились: они, оберменши, просто зачищают себе на востоке лебенсраум. Жизненное пространство. Освобождая его от нелюдей. Сейчас концлагеря в Европе еще не работают. Еще - ключевое слово. Работы по их созданию для военнопленных уже идут, и не только в Германии. Но чтобы никто не увидел, что на самом деле представляет из себя Россия, все туры в нашу страну и даже рекламные плакаты и буклеты, продвигающие это направление туризма, в Европе запретили.

"Если читаешь, что говорил Гитлер и его окружение о походе на Россию, сейчас это всё повторяется один к одному: они снова "спасают Европу", они снова "спасают демократию" и "свободу" от русских, которые только и мечтают как на них напасть и всего этого лишить, - говорит Юрий Светов, политолог, историк.

И в доказательство этого - каждое лыко будет в строку. И Маша с медведем, и Гергиев со смычком, и Толстой с небом Аустерлица. Никаких русских с человеческими лицами, даже если это лицо нарисованной мультипликатором четырехлетней девочки, быть не должно. И это не истерика, не каприз и не психоз. Хладнокровный и очень логичный план по разогреву общественного мнения перед тем, как этому обществу выдадут шинели, построят в шеренги и снова отправят на восток убивать.